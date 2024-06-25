У смітті, яке КНДР надсилає у Південну Корею, виявили паразитів, а от побутових відходів там немає

У деяких наповнених сміттям повітряних кульках, що їх надіслала КНДР до Південної Кореї, виявили паразитів, а саме сміття не містило звичайних побутових відходів. У Сеулі пояснюють це тим, що Пхеньян не хоче розкриття інформації про побут північнокорейських громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap .

За останні тижні КНДР відправила понад 1000 повітряних куль зі сміттям на південь у відповідь на листівкові кампанії південнокорейських активістів із засудженням північнокорейського режиму.

"Численні паразити, такі як аскариди, власоглави та ниткоподібні черви, були виявлені в ґрунті, який містився у смітті", — йдеться в пресрелізі південнокорейського Міністерства об'єднання, додаючи, що паразити, ймовірно, походять із людських екскрементів.

Висновки ґрунтуються на дослідженні 70 повітряних куль.

Серед наповнених сміттям повітряних куль також були виявлені шматки одягу, такі як краватки та сині піджаки, які, імовірно, були порізані ножицями чи ножами. Цей одяг було ідентифіковано як предмети, раніше надані Північній Кореї південнокорейською компанією.

"Схоже, що Північна Корея пошкодила та надіслала ці раніше поставлені предмети, щоб висловити крайню ворожість до рекламних листівок і підкреслити ворожу позицію проти Південної Кореї", - сказав представник міністерства, який побажав залишитися анонімним.

Чиновник зазначив, що більша частина сміття складалася з макулатури та вінілу, а не звичайних побутових відходів, припускаючи, що влада Північної Кореї, можливо, намагається запобігти розкриттю повсякденного життя північнокорейців зовнішньому світу.