СМИ заявили, что Венгрия не поддержала санкции ЕС против РФ. Будапешт опровергает

Во вторник, 22 февраля, ряд СМИ сообщали, что Венгрия не поддерживает решение ЕС по санкциям против РФ за признание "ЛДНР". Однако в Будапеште заявили, что информация не соответствует действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посольства Венгрии в Киеве в Facebook .

"Эта информация не соответствует действительности. Как объяснил президенту Зеленскому во время сегодняшнего телефонного разговора премьер-министр Виктор Орбан, Венгрия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и полностью поддерживает шаги ЕС", - говорится в сообщении.

При этом в дипведомстве добавили, что отвергают любые попытки нарушить отношения Венгрии с ЕС и Украиной.