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СМИ заявили, что Венгрия не поддержала санкции ЕС против РФ. Будапешт опровергает

Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 22 февраля, ряд СМИ сообщали, что Венгрия не поддерживает решение ЕС по санкциям против РФ за признание "ЛДНР". Однако в Будапеште заявили, что информация не соответствует действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посольства Венгрии в Киеве в Facebook.

"Эта информация не соответствует действительности. Как объяснил президенту Зеленскому во время сегодняшнего телефонного разговора премьер-министр Виктор Орбан, Венгрия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и полностью поддерживает шаги ЕС", - говорится в сообщении.

При этом в дипведомстве добавили, что отвергают любые попытки нарушить отношения Венгрии с ЕС и Украиной.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

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