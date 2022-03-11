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СМИ и Telegram-каналы призывают не публиковать последствия обстрелов: это работа на оккупанта

Автор: Мария Кучерявец

Представителей СМИ и владельцев Telegram-каналов призывают не распространять фото или видео последствий вражеского обстрела. Это будет расцениваться как работа на оккупанта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Управления государственной охраны.

"Уважаемые представители СМИ и Телеграмм-каналы. Подобная информация постоянно встречается в сети. Распространение этих данных ставит под угрозу жизнь защитников и мирного населения. Обращаем внимание, что публикация и распространение таких материалов будет расцениваться как работа на оккупанта. Хайп не стоит жизней наших сограждан", - говорится в сообщении.

Напомним, в Минцифре пояснили, как бороться с оккупантами на цифровом фронте.

Также РБК-Украина писало, что в Минобороны предупредили о фейковых страницах ведомства.

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