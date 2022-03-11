ru ua
Пт, 11 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

СМИ и Telegram-каналы призывают не публиковать последствия обстрелов: это работа на оккупанта

Новина українською →
Киев, Пятница 11 марта 2022 10:13
СМИ и Telegram-каналы призывают не публиковать последствия обстрелов: это работа на оккупанта Фото: СМИ и Telegram-каналы призывают не публиковать последствия обстрелов (freepik)
Автор: Мария Кучерявец

Представителей СМИ и владельцев Telegram-каналов призывают не распространять фото или видео последствий вражеского обстрела. Это будет расцениваться как работа на оккупанта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Управления государственной охраны.

"Уважаемые представители СМИ и Телеграмм-каналы. Подобная информация постоянно встречается в сети. Распространение этих данных ставит под угрозу жизнь защитников и мирного населения. Обращаем внимание, что публикация и распространение таких материалов будет расцениваться как работа на оккупанта. Хайп не стоит жизней наших сограждан", - говорится в сообщении.

СМИ и Telegram-каналы призывают не публиковать последствия обстрелов: это работа на оккупанта

Напомним, в Минцифре пояснили, как бороться с оккупантами на цифровом фронте.

Также РБК-Украина писало, что в Минобороны предупредили о фейковых страницах ведомства.

Война России против Украины продолжается 16-й день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Telegram Война России против Украины
NEWS
Украинские школы возобновляют учебный процесс: где и в каком формате
Украинские школы возобновляют учебный процесс: где и в каком формате
DAILY
Главный раввин Киева и Украины Моше Асман: Украинских евреев не надо ни от кого "освобождать"
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Главный раввин Киева и Украины Моше Асман: Украинских евреев не надо ни от кого "освобождать"