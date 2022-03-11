ЗМІ та Telegram-канали закликають не публікувати наслідки обстрілів: це робота на окупанта

Представників ЗМІ та власників Telegram-каналів закликають не поширювати фото чи відео наслідків ворожого обстрілу. Це буде розцінюватися як робота на окупанта.

"Шановні представники ЗМІ та Телеграм-канали. Подібна інформація постійно зустрічається в мережі. Розповсюдження цих даних ставить під загрозу життя захисників та мирного населення. Звертаємо увагу, що публікація та поширення таких матеріалів буде розцінюватись як робота на окупанта. Хайп не вартує життів наших співгромадян", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Мінцифри пояснили, як боротися з окупантами на цифровому фронті.

Також РБК-Україна писало, що у Міноборони попередили про фейкові сторінки відомства.

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