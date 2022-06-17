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СМИ показали массовое захоронение мирных жителей в Лисичанске

Новина українською →
Лисичанск, Пятница 17 июня 2022 11:32
СМИ показали массовое захоронение мирных жителей в Лисичанске Фото: в Лисичанске мирных жителей похоронят в братской могиле (t me zsuwar)
Автор: Наталья Юрченко

В городе Лисичанск Луганской области, где продолжаются активные обстрелы, тела мирных жителей похоронят в братской могиле. Они погибли от атак российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Массовое захоронение находится на окраине Лисичанска, которую контролируют украинские защитники. Могила представляет собой длинную незакопанную траншею. По словам военных, в ней находятся тела 300 человек, которые погибли в результате обстрелов в Лисичанске, Северодонецке и Рубежном за последние месяцы.

В братской могиле находятся тела мирных жителей, которые не имеют родственников, что могли бы забрать и похоронить их. Украинские защитники объяснили, что траншею не могут засыпать, поскольку техника направлена на сооружение окопов.

СМИ показали массовое захоронение мирных жителей в Лисичанске

Фото: СМИ показали братскую могилу в Лисичанске (nytimes.com)

Напомним, российские войска обстреляли здание в Лисичанске, где прятались люди. В результате авиаудара погибли три человека.

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