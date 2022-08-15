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СМИ установили оккупантов, убивавших местных в Киевской области: что известно

Фото: Журналисты идентифицировали четыре российских военных, которые совершали преступления в Киевской области (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Журналисты заявляют, что им удалось идентифицировать четырех российских военных, которые причастны к совершению преступлений в селе Андреевка в Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Meduza.

По информации журналистов, речь идет о военнослужащих 64-й мотострелковой бригады воинской части 51460. Их зовут Данила Фролкин, Дмитрий Данилов, Руслан Глотов и Иван Шепеленко. Они находились в оккупированном селе Андреевка в марте этого года.

Идентифицировать военных удалось изучив 25 фотографий с телефона местного жителя, который во время оккупации забрали российские военные. Со временем телефон таки вернулся к владельцу.

За время пребывания военных в оккупированной Андреевке, они выгнали местную семью из их дома и похитили их имущество. Также местные сообщили, что россияне угнали авто и на нем возили тела убитых гражданских мужчин. Было зафиксировано похищение мопеда и видеомагнитофона Дмитрием Даниловым. Местные рассказали об убийствах гражданских, которые по мнению россиян занимались фотографированием их техники.

Журналистам также удалось пообщаться с военными. Данилов подтвердил похищение мопеда, а Фролкин подтвердил факты масштабного мародерства. Также Фролкин подтвердил, что убил местного гражданского жителя.

Напомним, что ранее журналистам удалось идентифицировать оккупанта, который пытал и убил украинского бойца.

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