Смешко призвал Зеленского созвать заседание СНБО

Лидер партии "Сила и честь", экс-начальник Главного управления разведки Минобороны Украины и бывший председатель СБУ Игорь Смешко обратился к президенту Владимиру Зеленскому относительно расследования фактов нарушения Конституции предыдущим руководством Украины. Об этом он сказал он во время пресс-конференции, передает РБК-Украина.

Он отметил, что без реагирования на такие факты невозможно оздоровить правоохранительную систему.

"Вопрос соблюдения Конституции предварительной высшей политической властью Украины – это не просто рядовой вопрос, это вопрос национальной безопасности и обороны государства. Он стоит созыва Совета нацбезопасности и обороны для рассмотрения на этом заседании всех фактов нарушения Конституции, законов Украины и, соответственно, реагирования. Ненаказанные преступления приводят к новым преступлениям. Это аксиома", – сказал Смешко.

Одним из таких фактов политик назвал создание в 2015 году Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), которое Конституционный суд Украины признал несоответствующим Основному закону страны.

Смешко подчеркнул, что из-за действий НКРЭКУ за период с марта 2015 года до нынешнего времени каждая украинская семья потеряла примерно 20 тыс. грн., а государство в целом – около 200 млрд грн.

Комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг в марте 2015 года рассмотрела и приняла постановление № 583 "Об утверждении розничных цен на газ для населения" на основании распоряжения Кабинета министров с прогнозом показателей потребления газа населением Украины на 2015 год. Это постановление НКРЭКУ, по подсчетам команды Смешко, и "забрала" из карманов каждой украинской семьи по 20 тыс. грн.

"Кабмин предоставил комиссии прогнозируемые показатели на 2015 год. По этим показателям потребление газа для населения Украины должно составить 14 млрд м3, из которых собственная добыча – 10, 6 млрд м3. Это входные данные, которые подавали в комиссию. Импорт прогнозировали на уровне 3,4 млрд м3", – отметил Смешко.

В то же время НАК "Нафтогаз Украины" предоставил Нацкомиссии прогноз, в котором говорилось, что объем импорта должен быть 8,5 млрд м3.

"До этого времени на все запросы, откуда взялась цифра 8,5 млрд вместо утвержденных Кабмином 3,4 млрд м3 – никакого ответа. Но в 2015 году вследствие этого розничная цена на газ для нужд населения в период с 1 января до 1 апреля 2015 года – за один квартал выросла в шесть раз. Это было вызывающим нарушением действующего законодательства", – отметил Смешко.