Смертность в Украине упала ниже уровня 2020 года

Государственная служба статистики обнародовала данные о демографической ситуации в Украине за январь-июль 2021 года. В июле смертность упала ниже уровня прошлого года.

Всего с начала года в Украине умерло 395 892 человек. Это на 61 585 смертей больше, чем за январь-июль 2020 года, когда умерло 334 307 человек. В том числе в июле умер 46 851 человек, что меньше, чем в июне 2020 года (47 297 человек).

Кроме того, с начала 2021 года в Украине родилось 158276 человек (в прошлом году 168 751), миграционный прирост составил 11 655 человек (в прошлом году - 7 075).

По оценке статистического ведомства, численность наличного населения в Украине на 1 августа 2021 года составляла 41 362 393 человека. С начала 2021 года население Украины сократилось на 225 961 человек (в том числе за июль - на 20 789 человек).