Смертность в Украине с начала года значительно ниже прошлогодней

Фото: скорая (Виталий Носач, РБК-Украина)

За первые пять месяцев умерло на 21 тысячу человек меньше, чем в прошлом году

Государственная служба статистики обнародовала о демографической ситуации в Украине за январь-май 2020 года. Естественная убыль населения замедлилась.

Об этом сообщает Госстат.

Всего с начала года в Украине умерло 239 967 человек, По сравнению с прошлым годом смертность сократилась. Так, за январь-май 2019 года умерло 260 934 человек.

Кроме того, с начала 2020 года в Украине родилось 115 968 человек (в прошлом году - 126 723), миграционный прирост составил 7 341 человек (в прошлом году - 11 842).

ukrstat.gov.ua

По оценке статистического ведомства, численность наличного населения в Украине на 1 июня 2020 года составляла 41 785 758 человек. С начала 2020 года население Украины сократилось на 116 658 человек, в том числе за май - на 20 463 человек.

ukrstat.gov.ua

Как сообщало РБК-Украина, Государственная служба статистики Украины обнародовала данные о количестве умерших с указанием причин за январь-апрель.

Всего за первые четыре месяца года умерло 195 287 человек. По официальным данным, от COVID-19 умерло 252 украинцев, в том числе от неидентифицированного вируса - 10 человек.

Напомним, численность наличного населения Украины в течение января-декабря 2019 года уменьшилась на 250,8 тысяч человек.

По оценке Госстата, численность наличного населения в Украине на 1 января 2020 года составляла 41902,4 тысяч человек.