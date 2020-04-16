Смертність у штаті Нью-Йорк знижується третій день поспіль

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Також зменшилася кількість надходжень у відділення інтенсивної терапії

За добу від коронавірусу померли 606 жителів штату Нью-Йорк. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Напередодні повідомлялося про 752 жертви вірусу, два дні тому було 778 смертельних випадків. Всього від інфекції помер 16251 житель штату.

Губернатор Нью-Йорка Ендрю Куомо також відзначив зменшення кількості госпіталізацій.

"Кількість надходжень у відділення інтенсивної терапії також вперше значно знизилася, тому це хороша новина", - сказав Куомо.

На даний момент у штаті COVID-19 підтвердили у 220 тис. жителів. Це третя частина від всіх заражень у Сполучених Штатах Америки. Всього в США коронавірусом заразилися понад 650 тис. чоловік.

Нагадаємо, від завтрашнього дня у штаті Нью-Йорк вводиться обов'язковий "масковий режим". Всі жителі штату у віці від 2 років зобов'язані носити медичну маску у громадському та приватному транспорті, а також на вулицях.

Раніше губернатор Нью-Йорка Ендрю Куомо заявляв, що пік смертності у штаті вже пройдений.