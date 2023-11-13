Смертельний вирок для росіян. Як бійці 14-го полку ЗСУ працюють з FPV-дронами (відео)

Знімальна група РБК-Україна відправилась на Запорізький напрямок фронту до 14 окремого полку ЗСУ, які працюють із FPV-дронами. Нам вдалося відзняти унікальні кадри роботи захисників на лінії зіткнення та дізнатись про карколомні операції з перших вуст. Нижче - пряма мова військових.

Сергій Скотар

Головний сержант роти 14 полку ЗСУ

Наша рота і наш батальйон спеціалізується FPV-дронах. Ми виконуємо свою задачу по різним напрямкам, будь то Запорізький, Херсонський чи Донецька область. Розшукуємо цілі, підтримуємо вогнем піхоту при наступах, при обороні знищуємо техніку. Розшукуємо такі перспективні цілі для того, щоб ми могли наступати ефективно на ділянках фронту.

Особливість нашого полку насправді полягає не так в техніці, як у вмотивованості нашого особового складу. Тому що всі люди, які прийшли до нас, полк – це мобілізовані або військові, які вже довго служать. Це цивільні, але вони мають дотичність до національного руху, до патріотичних організацій. І це люди, які проявили себе достатньо добре на фронті. І це, мабуть, найбільша перевага, що наш полк відрізняється від інших таких штатних частин Збройних Сил України. Це вмотивованість і бажання виконувати свою задачу 24/7.

FPV-дрони - це набагато краще, ніж, наприклад, артилерія в плані своєї точності. Якщо для артилерії потрібно декілька снарядів, щоб пристріляти свою гармату, то FPV-дрон летить туди, куди його направив оператор. Але ми стикаємося з проблемами. Це російські РЕБ. Всі про це знають, всі про це говорять. І у кожного підрозділу є така проблема, тому що вони на голову вище нашого РЕБу. Але ми боремося і це також все залежить від досвідченості пілота. Наскільки пілот досвідчений, настільки і гарно він зможе скерувати дрон, щоб обійти РЕБ або посилити свій сигнал.

Дмитро "Тритон" Гержан

Командир роти 14 окремого полку ЗСУ

В роботі з FPV йде певна комунікація з суміжними підрозділами, визначаються ділянки фронту, де безпосередньо можна застосувати ці засоби ураження і відбувається підготовка позиції. Виїжджають екіпажі пілотів. Аеророзвідка надає ціль, а вже безпосередньо наші пілоти займаються ураженням. З FPV можна ураження наносити точніше, в бліндажі, у вікна будинків взагалі залітати. Так само - й в кабіну автомобіля.

Таких багато вже випадків є, де хлопці фантастично виконували завдання. Це дуже корисний і дуже ефективний засіб ураження. Мінометом ти не влучиш так, а коли йдуть групи ворога, то якраз в групу осколковим боєприпасом наноситься ураження і бажання потім далі штурмувати у них відпадає.

Один дрон може знищити автомобіль або легку броньовану техніку, або може уразити танк. Якщо дійсно влучно попасти в більш уразливі місця, то можна знищити танки і так само різні небезпечні системи як "Солнцепек".

"Бора-бора"

Пілот FPV-дрона 14 окремого полку ЗСУ

Найуспішніша операція - це коли ми спалили евакуацію, потім танки, батарею. Але найуспішніше - це евакуація. Тоді вдалося вразити дуже багато особового складу РФ. Десятки. В основному я люблю більше техніку, а якщо знаходимо більше трьох людей, ну тоді це актуальна ціль.

Для різних задач є різні дрони. Ми користуємось "камікадзе" – це вже в самому слові зрозуміло, що він одноразовий. Є, звичайно, такі ж самі дрони, але бомбери несуть заряд. Це вже не одноразовий, але в нашій роботі ми використовуємо тільки "камікадзе".

"Манкі"

Спотер FPV-дрона 14 окремого полку ЗСУ (відповідальний за боєприпаси на дронах)

Ми вже доволі тривалий час допомагаємо нашим хлопцям зі штурмових груп очистити Запорізький напрямок. Вже тут доволі довго часу працюємо. Відповідно, майже всі штурми були з нашою підтримкою. Особливо це напрямок Роботиного, тобто все літо ми провели в посадках Запоріжжя або ближніх селах.

Зазвичай основна наша робота - це знищення ворожої техніки, яка дуже сильно заважає нашій піхоті просуватися вперед, знищення якихось вогневих засобів противника, які так само заважають нашій піхоті. Дуже часто буває так, що піхота не може пройти вперед банально через те, що там сидить якийсь один кулеметник і не пускає їх далі.

Наша задача - прибрати цього кулеметника для того, щоб якомога менше хлопців полягло і могли ефективніше пройти вперед. Так, ми працюємо з коригуванням тих самих хлопців, отримуємо інформацію від їхнього командування або безпосередньо від них і намагаємося максимально допомогти їм в просуванні вперед.