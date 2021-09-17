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Смерть судьи Писанца: в ГБР не исключают версию умышленного убийства

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Киев, Пятница 17 сентября 2021 10:39
Смерть судьи Писанца: в ГБР не исключают версию умышленного убийства Фото: судья Печерского районного суда Киева Виталий Писанец (umoloda.kyiv.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

В Государственном бюро расследований (ГБР) не исключают версию умышленного убийства судьи Печерского районного суда Киева Виталия Писанца. Следствие проверяет все возможные версии.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на слова и.о. директора Государственного бюро расследований (ГБР) Алексея Сухачева в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, зарегистрировано уголовное производство по статье "Умышленное убийство".

"Мы провели безотлагательные следственные действия и провели следственный эксперимент с участием лиц, которые находились непосредственно на месте события в то время, когда это произошло", - рассказал Сухачев.

Уже проведена судебно-медицинская экспертиза, назначены еще несколько экспертиз, по результатам которых будут отрабатываться следственные версии.

"Будут проверены все возможные версии следствия. Об исключении версии умышленного убийства я бы сейчас не спешил утверждать", - уточнил он.

При этом Сухачев добавил: "Если будут получены весомые доказательства для подтверждения той или иной версии и возникнет соответствующая необходимость - будем обсуждать изменение квалификации".

Что известно о деле судьи Писанца

Судью Печерского районного суда города Киева Виталия Писанца нашли мертвым в селе Погребы. По факту смерти судьи правоохранители открыли уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство).

Виталий Писанец был судьей Свердловского горсуда Луганской области с 1998 по 2011 годы, а с 2011 по 2015 годы работал председателем указанного суда. В 2015 году указом президента Украины Писанец был переведен в Печерский райсуд Киева.

В столичном суде Писанец, среди прочего, был следственным судьей дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

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ГБР Павел Шеремет
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