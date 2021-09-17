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Смерть судді Писанця: у ДБР не виключають версію умисного вбивства

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Київ, П'ятниця 17 вересня 2021 10:39
Смерть судді Писанця: у ДБР не виключають версію умисного вбивства Фото: суддя Печерського районного суду Києва Віталій Писанець (umoloda.kyiv.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

У Державному бюро розслідувань (ДБР) не виключають версію умисного вбивства судді Печерського районного суду Києва Віталія Писанця. Слідство перевіряє всі можливі версії.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на слова в.о. директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Олексія Сухачова в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, зареєстровано кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство".

"Ми провели невідкладні слідчі дії і провели слідчий експеримент за участю осіб, які перебували безпосередньо на місці події в той час, коли це сталося", - розповів Сухачов.

Вже проведено судово-медичну експертизу, призначено ще кілька експертиз, за результатами яких відпрацьовуватимуться слідчі версії.

"Будуть перевірені всі можливі версії слідства. Про виключення версії умисного вбивства я б зараз не поспішав стверджувати", - уточнив він.

При цьому Сухачов додав: "Якщо будуть отримані вагомі докази для підтвердження тієї чи іншої версії і виникне відповідна необхідність - будемо обговорювати зміну кваліфікації".

Що відомо про справу судді Писанця

Суддю Печерського районного суду міста Києва Віталія Писанця знайшли мертвим у селі Погреби. За фактом смерті судді правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство).

Віталій Писанець був суддею Свердловського міськсуду Луганської області з 1998 по 2011 роки, а з 2011 по 2015 роки працював головою зазначеного суду. У 2015 році указом президента України Писанець був переведений до Печерського райсуду Києва.

У столичному суді Писанець, серед іншого, був слідчим суддею справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

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ДБР Павло Шеремет
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