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Смерть ребенка в Запорожье: владелицу нелегального детсада отправили под стражу

Новости » Общество     05.06.2020 - 17:43
Смерть ребенка в Запорожье: владелицу нелегального детсада отправили под стражу
Фото: человек в наручниках (РБК-Украина)

Женщину взяли под стражу на 60 суток

Шевченковский районный суд Запорожья избрал меру пресечения владелице нелегального детского сада, в котором умер однолетний ребенок. Женщину взяли под стражу на 60 суток без права внесения залога.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры в Запорожской области.

Как отметили правоохранители, суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения.

"Шевченковский районный суд Запорожья удовлетворил ходатайство стороны обвинения об избрании подозреваемой в убийстве малолетнего ребенка пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога", - сообщили в прокуратуре.

Отметим, 29 мая в Запорожье скончалась однолетняя девочка, которая на то время детском саду, который без разрешительных документов был обустроен в квартире многоэтажного дома. Как установили медики, ребенок скончался в результате удушья от рвоты.

Ранее РБК-Украина писало, что по факту смерти ребенка о подозрении сообщили владелице нелегального детского сада по ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Также РБК-Украина писало, что в Харьковской области в конце апреля правоохранители задержали женщину по подозрению в убийстве собственной дочери.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины ЗапорожьеЗапорожьемера пресечениясмерть ребенка
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