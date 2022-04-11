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Сменит Украину, Россию и Запад. Ермак анонсировал "ключевой момент" войны

Фото: Андрей Ермак (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорцив

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак высказался по поводу вероятной битвы Вооруженных сил Украины с российскими оккупантами за Донецкую и Луганскую области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Ермака.

Глава президентской канцелярии назвал грядущую битву за Донецкую и Луганскую области "ключевым моментом войны". По его убеждению, этот военный эпизод сменит Украину, РФ и Запад.

"Для Украины – это возможность лишить Россию способности продолжать агрессию, разбив их армию. И изменить безвозвратно ход боевых действий. Для Кремля эта битва – единственный шанс на дальнейшее существование мифа о силе военной машины", – написал Ермак.

По его словам, Запад, как и Украина, не может позволить себе проиграть. Поэтому победа украинских войск будет зависеть от "скорости принятия решений по оружию" Западом.

Напомним, что Евросоюз решил наращивать поставки вооружений в Украину.

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