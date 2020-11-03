У Смілі почався опалювальний сезон

Фото: опалення (РБК-Україна)

У місті Сміла Черкаської області станом на сьогодні, 3 листопада, почався опалювальний сезон. Місцеві виробники тепла погасили критичні борги і тепер можуть подавати тепло.

Про це заявили у прес-службі "Нафтогазу".

Як розповіли в прес-службі, близько 65% виробників тепла, які входять до складу комунального підприємства "Смілакомунтеплоенерго", мають значні борги перед "Нафтогазом", але отримали право на газопостачання.

"В цьому випадку підприємство сплатило необхідну суму відповідно до укладених з "Нафтогазом" договорів реструктуризації заборгованості", - пояснили в компанії.

Водночас ще 36 підприємств теплокомуненерго, що обслуговують мешканців 23 населених пунктів, мають критичні борги перед "Нафтогазом".

"Критичні борги досі залишаються у виробників тепла в Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Київській, Луганській, Одеській, Полтавській, Харківській, Херсонській та Чернівецькій областях", - додали в прес-службі компанії.

Нагадаємо, раніше голова Черкаської ОДА Сергій Сергійчук заявляв про загрозу зриву опалювального сезону у Смілі через борги виробників тепла. В ОДА закликали правоохоронні органи порушити кримінальну справу.