ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Смілі почався опалювальний сезон

Сміла, Вівторок 03 листопада 2020 20:03
У Смілі почався опалювальний сезон
Фото: опалення (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У місті Сміла Черкаської області станом на сьогодні, 3 листопада, почався опалювальний сезон. Місцеві виробники тепла погасили критичні борги і тепер можуть подавати тепло.

Про це заявили у прес-службі "Нафтогазу".

Як розповіли в прес-службі, близько 65% виробників тепла, які входять до складу комунального підприємства "Смілакомунтеплоенерго", мають значні борги перед "Нафтогазом", але отримали право на газопостачання.

"В цьому випадку підприємство сплатило необхідну суму відповідно до укладених з "Нафтогазом" договорів реструктуризації заборгованості", - пояснили в компанії.

Водночас ще 36 підприємств теплокомуненерго, що обслуговують мешканців 23 населених пунктів, мають критичні борги перед "Нафтогазом".

"Критичні борги досі залишаються у виробників тепла в Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Київській, Луганській, Одеській, Полтавській, Харківській, Херсонській та Чернівецькій областях", - додали в прес-службі компанії.

Нагадаємо, раніше голова Черкаської ОДА Сергій Сергійчук заявляв про загрозу зриву опалювального сезону у Смілі через борги виробників тепла. В ОДА закликали правоохоронні органи порушити кримінальну справу.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство отопительный сезонЧеркасская область

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся