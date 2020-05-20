SmartLead отзывы говорят сами за себя

Учитывая ту ситуацию, в которой сейчас находиться весь мир становиться совершенно очевидным тот факт, что онлайн бизнес будет развиваться все быстрее и все больше сфер офлайн бизнеса будут максимально диджитализироваться. И, конечно же, многие начали это понимать и искать для себя варианты обучения в перспективных направлениях, где возможности будут позволять работать без привязки к местности из любой точки мира. Именно в данный период времени компании по обучению онлайн начали расти как грибы после дождя предлагая условия лучше, чем у других.

Как сделать правильный выбор и на что обращать внимание мы решили спросить у известного эксперта и практика Владимира Солошенко, владельца компании SmartLead отзывы о которой говорят сами за себя.

Владимир Солошенко основал компанию СмартЛид еще в 2018 году. За это время его учениками успели стать более 2500 человек по всей Украине. И ключевым в данном примере есть именно тот факт, что Владимир в отличие от большинства онлайн-тренеров практик и владелец реального бизнеса. Только после того, когда он протестировал свою технологию на себе он и решил обучать этому других, доводя их до результата практически за руку. Действительно многие ученики оставляют свои отзывы о SmartLead и делятся своими результатами прямо во время обучения, что не может мотивировать остальных.

Так как же сделать правильный выбор онлайн образования и на что стоит обращать внимание в первую очередь?

Владимир Солошенко из Smart Lead сообщает, что первым делом вам нужно обратить внимание на эксперта, который будет вас обучать. Вам нужно изучить его биографию и поинтересоваться его реальным опытом в бизнесе. Если этот человек теоретик, который прошел до этого десятки курсов, но он не вел бизнес самостоятельно, то чему он вас может научить так это только теории. На практике же лучше обращаться к тем, кто опробовал все на своей “шкуре”, кто рисковал своими деньгами, временем, жизнью. Кто делал ошибки и находил пути их решения. И если пройдя весь это не простой предпринимательский путь он остался на плаву и его бизнес дает результаты – его опыт однозначно будет для вас ценным.

Выбирая тренера или онлайн школу – не стесняйтесь задавать перед этим самые “глупые” и самые сложные вопросы. И пока вы не получите на них ответов – не покупайте. Это же ваши деньги и ваше время в конце концов.

Так как все устроено в Smart Lead отзывы в интернете могут вам подтвердить то, что вы сейчас узнаете. Работая с учениками лично я выкладываюсь на 1000%. Для меня важно, чтобы каждый ученик разобрался в технологии, получил ценный опыт, который потом точно пригодиться ему в жизни. Если он будет внимательным учеником с этими знаниями он потом сможет легко найти высокооплачиваемую работу, получать дополнительный доход или даже сформировать свой полноценный бизнес. В юутуб на официальном канале Смарт Лид отзывы оставляют реальные ученики, где вы сможете сформировать свое видение и принять правильное решение.

Выбирая для себя онлайн курс или школу или коучинг помните главное: если вы хотите достичь результата, то вы должны быть очень внимательны к деталям, вы должны выполнять все задания и постоянно коммуницировать с преподавателями не стесняясь при этом задавать любые вопросы. И главное не откладывайте реализацию и практику своих навыков сразу после обучения.

И еще, помните, если вас где-то обещают научить новой перспективной профессии менее чем за 1.5 месяца скорее всего это обман. Если вы хотите преуспеть и увеличить свои доходы кратно – приготовьтесь на 2 месяца и более к кропотливой работе с максимальным погружением в процессы. И тогда результат не заставит себя долго ждать.