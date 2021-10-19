"Смарт-парламент" и диджитализация. В "Слуге народа" рассказали, каких реформ ждать Раде

Так, одной из первых задач нового президиума должно стать назначение руководителя аппарата ВР - это кресло длительное время "пустое".

Сейчас спикер парламента Руслан Стефанчук уже проводит собеседования с претендентами на эту должность.

"Думаю, я ему помогу, если будет нужда. И думаю, на следующей пленарной неделе уже определимся с кандидатурой руководителя аппарата", - рассказал Александр Корниенко.

Сейчас есть три кандидатуры на должность руководителя аппарата. Их еще предыдущему спикеру парламента предлагал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Но в новом руководстве Рады не исключают появления новых претендентов.

"Руководитель аппарата - это должность, в которой интересна конституционная природа. Это вроде и политическая должность, но есть руководитель всей парламентской службы. Поэтому она точно требует и компетенции и наличии политической ответственности перед тем составом парламента, который его назначает", - добавил Корниенко.

По его словам, вскоре будет сформирована команда. Она будет работать над комплексной реформой парламента.

Одно из изменений должно коснуться парламентских процедур. Александр Корниенко рассказал о концепции "смарт-парламента", который может быстро и эффективно отвечать на вызовы времени.

"Наша задача - сделать так, чтобы реформы не "тонули" в парламенте, чтобы они эффективно принимались и работали на людей, на государство, на будущее страны, а это значит - сделать процедуры прозрачными и эффективными. Иначе парламент и дальше будет толкать воду в ступе, тормозя процесс трансформации страны. Уровень доверия к нашей институции сейчас 3%. Предлагаю начинать что - то делать", - сказал он.

Ключевое направление реформы парламентских процедур, по словам Корниенко, - это модернизация регламента Верховной рады и аппарата ВР.

"Нужно оцифровать и диджитализировать процессы в аппарате ВР, обеспечить бесперебойную работу технической инфраструктуры ВР, модернизировать сервисные и хозяйственные службы Аппарата ВР", - подчеркнул первый вицеспикер.

Он отметил, что модернизация также должна коснуться коммуникации парламента с избирателями, деятельности парламентских СМИ. Речь идет, в частности телеканала "Рада" и газеты "Голос Украины". Говорил он и о "модернизации" отношений со СМИ.

"Они должны быть прозрачными и прогнозируемыми, без внезапных решений, которые потом приходится долго объяснять. Необходима и модернизация условий организации работы депутатов в конце концов - нам давно пора изменить систему голосования в зале", - уверен Корниенко.

Для реализации реформы политик видит ряд тактических задач: преодоление парламентского спама, повышения качества законопроектов, предлагаемых к рассмотрению; четкое законодательное нормирование деятельности как коалиции, так и оппозиции, регулирование депутатской поведения и этики.