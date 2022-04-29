У Слюсарева опровергли информацию о его нахождении в РФ

Вадим Слюсарев не находится на территории России, и информация о его якобы переезде в РФ на постоянное место жительства не соответствует действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий его адвоката Елену Бардина для " Апострофа ".

"Вадим Слюсарев не находится в России. Более того, он не находился там все это время - с начала военных действий в Украине. Информация о якобы его выезде на пмж - тоже абсолютная неправда", - сказала она.

По словам Бардиной, интерес к частной жизни Слюсарева, вероятно, связан с тем, что некоторые журналисты "окрестили его членом политсовета партии "Слуги народа".

"Он не входит в политсовет партии, не является политиком, депутатом либо чиновником. Также он не руководит партийной харьковской организацией "СН", как это часто и ложно утверждается", - подчеркнула она.

Слюсарев закончил службу в Государственной пограничной службе Украины 8 лет назад и с тех пор занимается предпринимательской деятельностью.

"По этой причине очень нелепо выглядят утверждения в отдельных новостях, что он, мол, чуть ли не с пограничного поста куда-то там уехал", - отметила юрист.

Касательно вероятных выездов Слюсарева в Крым, она пояснила, что если таковы и были за 8 лет, то они связаны с тем, что на полуострове у ее клиента проживают пожилые родители:

Отвечая на вопрос о бизнесе, она напомнила, что Слюсареву принадлежит группа компаний Dutyfreeunite, которая владеем магазинами дьюти-фри.

"Все попытки уличить компании в контрабанде - не более, чем медийные атаки. Как и в случае с якобы переездом в Россию. Нет ни единого уголовного дела или судебного документа даже с намеком на контрабанду со стороны Dutyfreeunite. Подобные обвинения абсолютно ложны", - сказала Елена Бардина.

Также она анонсировала соответствующие юридические шаги с их стороны на недостоверную информацию в прессе.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Слюсарев выехал в РФ на ПМЖ. Подтверждений со стороны украинских правоохранительных органов не последовало.