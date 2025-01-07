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У "Слузі народу" пояснили причини часткового обмеження даних про енергосистему

Фото: у "Слузі народу" пояснили причини часткового обмеження даних про енергосистему (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Новіков

Часткове обмеження публікації даних про обсяги торгів електроенергією на оптовому ринку продиктоване виключно прагненням позбавити ворога інформації про ступінь відновлення української енергосистеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням народного депутата Сергія Нагорнюка.

Як повідомив Нагорняк, за даними розвідки, ці дані могли використовуватися ворогом для планування і вибору часу для своїх злочинних атак на енергетичну інфраструктуру України.

"Це рішення ніяк не впливає на конкуренцію чи прозорість ринку. Всі виробники, трейдери та споживачі, які беруть участь в торгах, мають доступ до закритої платформи, де публікуються всі необхідні дані. Тобто для учасників ринку, які забезпечують конкуренцію, абсолютно нічого не змінилося. Це рішення ухвалено виключно в інтересах споживачів, щоб обмежити доступ росії до аналізу стану нашої енергосистеми практично в режимі реального часу. Наш ворог міг в будь-яку годину доби бачити обсяг попиту і пропозиції на енергоринку, тим самим розуміти, в якому стані знаходиться система і що нашим спеціалістам вдалося відновити і повернути в роботу після масованих атак. Це потрібно було виправляти і тому рішення є абсолютно правильним", - зазначив Нагорняк.

Він наголосив, що цей крок є тимчасовим і вимушеним, спрямованим на захист енергетичної безпеки України у воєнний час.

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Електроенергія