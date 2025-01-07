У "Слузі народу" пояснили причини часткового обмеження даних про енергосистему
Часткове обмеження публікації даних про обсяги торгів електроенергією на оптовому ринку продиктоване виключно прагненням позбавити ворога інформації про ступінь відновлення української енергосистеми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням народного депутата Сергія Нагорнюка.
Як повідомив Нагорняк, за даними розвідки, ці дані могли використовуватися ворогом для планування і вибору часу для своїх злочинних атак на енергетичну інфраструктуру України.
"Це рішення ніяк не впливає на конкуренцію чи прозорість ринку. Всі виробники, трейдери та споживачі, які беруть участь в торгах, мають доступ до закритої платформи, де публікуються всі необхідні дані. Тобто для учасників ринку, які забезпечують конкуренцію, абсолютно нічого не змінилося. Це рішення ухвалено виключно в інтересах споживачів, щоб обмежити доступ росії до аналізу стану нашої енергосистеми практично в режимі реального часу. Наш ворог міг в будь-яку годину доби бачити обсяг попиту і пропозиції на енергоринку, тим самим розуміти, в якому стані знаходиться система і що нашим спеціалістам вдалося відновити і повернути в роботу після масованих атак. Це потрібно було виправляти і тому рішення є абсолютно правильним", - зазначив Нагорняк.
Він наголосив, що цей крок є тимчасовим і вимушеним, спрямованим на захист енергетичної безпеки України у воєнний час.
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