Все служители Киево-Печерской лавры остаются под наблюдением медиков. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент РБК-Украина.

Он подчеркнул, что на этой неделе будет проведена очередная дезинфекцию помещений.

"Отмечу, что на этой неделе состоится снова дезинфекция помещений Киево-Печерской лавры. Все служители Лавры находятся под контролем", - заявил Кличко.

Напомним, в Киеве по состоянию на 17 апреля подтвердили еще 26 случаев заражения в Киево-Печерской лавре.

Как писало РБК-Украина, в Киево-Печерской лавре в результате заражения коронавирусом умер монах Никодим. Он недавно пришел в Киево-Печерскую лавру из Почаевской лавры.

В то же время УПЦ МП сообщила о выздоровлении от коронавируса шестерых монахов и послушников. Отмечалось, что они уже вернулись в Киево-Печерскую лавру. Их поселили в специальном корпусе, который подготовили службы эпиднадзора, за их здоровьем будут наблюдать врачи.

Подчеркнем, минимум три церкви и Киево-Печерская лавра стали очагами вспышек коронавируса в Украине. На территории Киево-Печерской лавры зафиксировано почти 100 случаев заражения коронавирусом. Среди больных и настоятель монастыря.