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На службу в армию Германии планируют привлекать граждан других стран ЕС

Новости » Политика    27.12.2018 - 13:44
На службу в армию Германии планируют привлекать граждан других стран ЕС
Фото: Эберхард Цорн (bundeswehr.de)

Правительство Германии уже проконсультировалось с партнерами по ЕС

Власти Германии изучают возможность привлекать иностранцев для прохождения службы в немецкой армии. Об этом сообщил генеральный инспектор бундесвера Эберхард Цорн, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Как сообщает издание, при этом правительство Германии проконсультировалось с партнерами по ЕС, однако большинство стран, особенно восточноевропейских, "отреагировали сдержанно".

"Мы здесь говорим, например, о медиках или о IT-специалистах", - сказал он.

В свою очередь уполномоченный бундестага по делам военнослужащих Ханс-Петер Бартельс считает, что рекрутирование граждан стран ЕС в бундесвер "не станет чем-то особенным", поскольку сейчас в немецкой армии служат "много солдат с иностранными корнями и двойным гражданством".

Напомним, 25 августа генеральный секретарь правящей партии Христианско-Демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр предлагал для лучшей интеграции беженцев и просителей убежища принимать их на военную службу, что также поможет решить проблему дефицита кадров в армии.

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