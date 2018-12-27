На службу в армію Німеччини планують залучати громадян інших країн ЄС

Фото: Еберхард Цорн (bundeswehr.de)

Уряд Німеччини вже проконсультувався з партнерами по ЄС

Влада Німеччини вивчає можливість залучати іноземців для проходження служби в німецькій армії. Про це повідомив генеральний інспектор бундесверу Еберхард Цорн, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Як повідомляє видання, при цьому уряд Німеччини проконсультувався з партнерами по ЄС, однак більшість країн, особливо східноєвропейських, "відреагували стримано".

"Ми тут говоримо, наприклад, про медиків або про IT-спеціалістів", - сказав він.

У свою чергу уповноважений бундестагу у справах військовослужбовців Ханс-Петер Бартельс вважає, що рекрутування громадян країн ЄС в бундесвер "не стане чимось особливим", оскільки зараз в німецькій армії служать "багато солдатів з іноземними корінням і подвійним громадянством".

Нагадаємо, 25 серпня генеральний секретар правлячої партії Християнсько-Демократичного союзу Аннегрет Крамп-Карренбауэр пропонував для кращої інтеграції біженців і прохачів притулку приймати їх на військову службу, що також допоможе вирішити проблему дефіциту кадрів в армії.