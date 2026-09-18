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У службовому авто мера Львова знайшли "жучок": Садовий розкрив деталі

15:33 18.09.2026 Пт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Андрій Садовий (Getty Images)

У службовому автомобілі мера Львова знайшли прослуховуючий пристрій. Про знахідку вже проінформовані правоохоронні органи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Андрія Садового.

"Оце виявили в машині. Що це таке? Важко сказати, але тут видно, що є антена, якась сим-карта є, різні пристрої. Напевно, воно має якесь призначення. Можливо, це є прослуховуючий пристрій, бо по-іншому важко їх якось назвати", - розповів він.

Садовий пояснив, що пристрій знайшли завдяки тому, що за останній місяць акумулятор два рази повністю розряджався, а стійка, де була закріплена "прослушка", почала стукати.

"Розібрали, подивилися, і оце ми маємо. Що з тим робити? Я навіть не маю гадки, хто це міг сюди поставити, але якщо це зроблено офіційно, за рішенням суду, нашими органами, окей, будь ласка, придіть, заберіть", - зазначив мер Львова.

Він додав, що про знахідку вже повідомив правоохоронні органи, і додав, що публічність та відкритість є його безпекою.

"Така моя робота. Якщо це все законно, будь ласка, ще раз поставте, але вже якщо робити, то щоб акумулятор не сідав, тому що машина має бути завжди справною", - наголосив Садовий.

Нагадаємо, рік тому, 17 вересня 2025 року, у кабінеті Андрія Садового вже знаходили прослуховувальний пристрій - він був розміщений у зарядному блоці радіотелефону.

Мер Львова розповів, що перед цим телефон почав "виснути", тому його віддали в ремонт і знайшли "прослушку".

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