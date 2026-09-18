У службовому авто мера Львова знайшли "жучок": Садовий розкрив деталі

"Оце виявили в машині. Що це таке? Важко сказати, але тут видно, що є антена, якась сим-карта є, різні пристрої. Напевно, воно має якесь призначення. Можливо, це є прослуховуючий пристрій, бо по-іншому важко їх якось назвати", - розповів він.

Садовий пояснив, що пристрій знайшли завдяки тому, що за останній місяць акумулятор два рази повністю розряджався, а стійка, де була закріплена "прослушка", почала стукати.

"Розібрали, подивилися, і оце ми маємо. Що з тим робити? Я навіть не маю гадки, хто це міг сюди поставити, але якщо це зроблено офіційно, за рішенням суду, нашими органами, окей, будь ласка, придіть, заберіть", - зазначив мер Львова.

Він додав, що про знахідку вже повідомив правоохоронні органи, і додав, що публічність та відкритість є його безпекою.

"Така моя робота. Якщо це все законно, будь ласка, ще раз поставте, але вже якщо робити, то щоб акумулятор не сідав, тому що машина має бути завжди справною", - наголосив Садовий.