Служба безпеки викрила 9 колаборантів: серед них депутати ОПЗЖ

"Служба безпеки продовжує системно притягувати до відповідальності колаборантів на тимчасово окупованих та на звільнених територіях України", - заявили в СБУ.

Харківська область

У Харківській області співробітники СБУ затримали депутатку Великобурлуцької селищної ради від забороненої партії ОПЗЖ.

Після захоплення Куп’янського району жінка добровільно пішла на співпрацю з ворогом і згодом приєдналась до місцевої окупаційної адміністрації. Там її призначили "помічницею" місцевого гауляйтера.

За даними слідства, на цій "посаді" колаборантка допомагала гауляйтеру запроваджувати кремлівський режим на захопленій території. Для цього депутатка організовувала загальні збори місцевих жителів, під час яких людей агітували підтримати загарбників та приєднуватись до їхніх лав.

Луганська область

В області було викрито організовану злочинну групу, до якої входять 6 колишніх посадовців місцевих підрозділів Державної казначейської служби України.

За даними Служби безпеки, під час окупації частини регіону вони добровільно пішли на співпрацю з росіянами та запропонували свою допомогу у війні проти України.

Однією з них стала Світлана Бородіна, яку ворог призначив "директором казначейства ЛНР", а її спільників - керівниками підпорядкованих "райуправлінь".

Зловмисники виконували доручення Москви щодо приєднання місцевих окупаційних органів до єдиної системи казначейства країни-агресора.

Херсонська область

У Херсонській області:до суду скеровано матеріали стосовно депутата-колаборанта однієї з райрад від нині забороненої партії ОПЗЖ.

Співробітники Служби безпеки затримали зловмисника у ході стабілізаційних заходів у листопаді минулого року. На період тимчасової окупації частини регіону зловмисник погодився стати "оперуповноваженим відділення по боротьбі з економічними злочинами" у складі окупаційного "ГУ МВС Херсонської області".

Опинившись у новому "статусі" чоловік змушував місцевих підприємців сплачувати податки в бюджет РФ, а у разі відмови погрожував ув’язненням.

Донецька область

В області затримали колишню директорку Краснолиманського міського спортивно-технічного клубу.

Після захоплення Лимана зловмисниця добровільно погодилась очолити створений агресором місцевий "сектор опіки управління праці та соцзахисту".

Наразі тривають слідчі дії у межах розпочатих кримінальних проваджень за двома статтями Кримінального кодексу України:

колабораційна діяльність та пособництво державі-агресору.

Трьом фігурантам уже обрано запобіжний захід - тримання під вартою.

Нагадаємо, в Україні судитимуть колабораційну "верхівку" Снігурівки.

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