"Слугу народа" интересует не безопасность врачей, а политические дивиденды, - Герасимов

Фото: Артур Герасимов (eurosolidarity.org)

Герасимов призвал парламент не делиться на оппозицию или власть

Президент и депутаты фракции "Слуга народа" не занимаются проблемами медиков, которые противостоят эпидемии коронавируса, их интересуют исключительно политические дивиденды. Об этом в комментариях журналистам сказал народный депутат фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов, передает РБК-Украина.

"Законопроект о страховании медиков, где ключевым автором является Петр Порошенко, очень простой. Если врач заболел, он получит около 200 тысяч из этой страховки. Если, не дай Бог, врач умер из-за COVID-19, то его семья получит около полутора миллиона гривен", - сказал Герасимов.

Герасимов также подчеркивает, что исключительно в погоне за политическими дивидендами" нардепы от "Слуги народа" регистрируют альтернативный закон.

"Если вы хотите, сделайте полную копию законопроекта Порошенко, выносите в зал и голосуйте! Главное - чтобы приняли. Потому сейчас не надо делиться на оппозицию или власть. Надо объединиться и помочь как можно скорее. Пройти эпидемию, защитить врача и защитить украинцев", - добавил Герасимов.

Напомним, ранее сообщалось, что дополнительные выплаты медикам, которые задействованы в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, будут проведены уже к пятнице.

Ранее Петр Порошенко призвал власть ввести страхование медиков на случай их поражения COVID 19. По убеждению Порошенко, размер страховой выплаты должен приравниваться к выплатам военным на передовой.