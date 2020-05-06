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"Слугу народа" интересует не безопасность врачей, а политические дивиденды, - Герасимов

Новости » Политика     06.05.2020 - 14:11
"Слугу народа" интересует не безопасность врачей, а политические дивиденды, - Герасимов
Фото: Артур Герасимов (eurosolidarity.org)

Герасимов призвал парламент не делиться на оппозицию или власть

Президент и депутаты фракции "Слуга народа" не занимаются проблемами медиков, которые противостоят эпидемии коронавируса, их интересуют исключительно политические дивиденды. Об этом в комментариях журналистам сказал народный депутат фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов, передает РБК-Украина.

"Законопроект о страховании медиков, где ключевым автором является Петр Порошенко, очень простой. Если врач заболел, он получит около 200 тысяч из этой страховки. Если, не дай Бог, врач умер из-за COVID-19, то его семья получит около полутора миллиона гривен", - сказал Герасимов.

Герасимов также подчеркивает, что исключительно в погоне за политическими дивидендами" нардепы от "Слуги народа" регистрируют альтернативный закон.

"Если вы хотите, сделайте полную копию законопроекта Порошенко, выносите в зал и голосуйте! Главное - чтобы приняли. Потому сейчас не надо делиться на оппозицию или власть. Надо объединиться и помочь как можно скорее. Пройти эпидемию, защитить врача и защитить украинцев", - добавил Герасимов.

Напомним, ранее сообщалось, что дополнительные выплаты медикам, которые задействованы в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, будут проведены уже к пятнице.

Ранее Петр Порошенко призвал власть ввести страхование медиков на случай их поражения COVID 19. По убеждению Порошенко, размер страховой выплаты должен приравниваться к выплатам военным на передовой.

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Новости Украины Артур ГерасимовЕвропейская солидарностьврачиСлуга народа
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