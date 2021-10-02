"Слуги народа" начали собирать подписи за отставку Разумкова

Отметим, что недавно фракция "Слуга народа" инициировала сбор подписей за отставку Разумкова.

Впоследствии в Раде заявили, что уже подготовили подписные листы. Однако затем нардеп и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прислал еще одно обращение об отставке Разумкова, поэтому процедуру перезапустили.

В свою очередь пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил, что Владимир Зеленский не причастен к этой инициативе.