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"Слуги народа" начали собирать подписи за отставку Разумкова

Автор: Милан Лелич

Нардепы от "Слуги народа" начали сбор подписей за отставку Дмитрия Разумкова с должности спикера ВР. Подписи собирают в рамках заседания в Трускавце.

Об этом РБК-Украина рассказало несколько проинформированных источников.

Отметим, что недавно фракция "Слуга народа" инициировала сбор подписей за отставку Разумкова.

Впоследствии в Раде заявили, что уже подготовили подписные листы. Однако затем нардеп и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прислал еще одно обращение об отставке Разумкова, поэтому процедуру перезапустили.

В свою очередь пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил, что Владимир Зеленский не причастен к этой инициативе.

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Слуга народаДмитрий Разумков