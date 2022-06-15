В "Слуге народа" заявили, что нарабатывают план дерегуляции бизнеса

Представители межведомственной группы по вопросам дерегуляции вместе с Государственной регуляторной службой Украины, представителями правительства и парламента начали сбор предложений к плану дерегуляции для украинского бизнеса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк по результатам заседания.

"Качественный план дерегуляции для украинского бизнеса, который работает во время войны, - необходимость, без которой невозможна адекватная работа ныне и восстановление украинской экономики после нашей победы. Только так сможем создать благоприятную среду для ведения хозяйственной деятельности и поощрить инвестиции", - подчеркнула она.

Следующий шаг - встреча с представителями Минреинтеграции, правоохранителями, прокуратурой, СБУ, чтобы помочь украинскому бизнесу на оккупированных территориях.

"Между тем, в ближайшее время законодательно на уровне парламента решим проблемы критического импорта, который сейчас является достаточно избирательным для предприятий. Как и обещала - направляем все возможности для помощи нашим предпринимателям. Дальше будет", - отметила Шуляк.