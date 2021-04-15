В "Слуге народа" рассказали, что ждет чиновников за недостоверное декларирование

"Этим законопроектом мы можем создать надлежащие условия для эффективной реализации антикоррупционной политики. Как известно, преодоление коррупции - приоритет президента Владимира Зеленского. Важно понимать, что возвращение полноценной уголовной ответственности за ложь в декларациях поможет не только сделать борьбу с коррупцией более эффективной, но и будет способствовать восстановлению доверия международных партнеров Украины", - сказал он.

Среди главных новелл законопроекта - снижается верхний порог условной лжи в декларации с 4 тыс. прожиточных минимумов до 2 тыс. для трудоспособных лиц, добавляется наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет и повышается штраф.

Как отметил народный депутат "Слуги народа" Александр Бакумов с трибуны парламента, указанные уголовные правонарушения предлагают отнести к коррупционным. Поэтому лиц, совершивших уголовные правонарушения, нельзя будет освободить от уголовной ответственности.

"Цель наказания - не наказание, а предотвращение совершения общественно опасных деяний. Комитет поддерживает президента и считает такие деяния такими, которые оказывают существенный вред, поэтому являются опасными", - подчеркнул он.

Лишения свободы председатель комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина считает эффективным предохранителем от нечестного поведения.

"Закон, который мы приняли в декабре прошлого года как своеобразный политический консенсус, предполагал достаточно мягкую ответственность за ложное декларирование в виде ограничения свободы. Позиция президента, и я ее разделяю, что ограничения - это слишком мягкая ответственность", - заявила она.

Законопроект предусматривает расширение круга субъектов, на которых распространяется ответственность за недостоверное декларирование. Так, добавляются лица, которые после прекращения деятельности, связанной с выполнением функций государства или местного самоуправления, не имеют статуса лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Также меняются суммы, которые квалифицируют правонарушение.

Предусматривается уголовная ответственность за умышленное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации, если такие сведения отличаются от достоверных на сумму от 500 до 2000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (сейчас это от 1 млн 135 тыс. грн до 4 млн 540 тыс. грн) или на сумму свыше 2000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (по состоянию на сейчас это от 4,54 млн грн).

Кроме увеличения штрафов предлагаются альтернативные виды наказания в виде ограничения и лишения свободы на 2 года.

Так, если не задекларирован 1 млн 135 тыс. грн до 4 млн 540 тыс. грн - увеличивается штраф от 51 тыс. грн до 68 тысяч. грн (вместо от двух до трех). Кроме того, предлагается установить альтернативный вид наказания в виде ограничения свободы на срок до двух лет и лишить права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью до 3 лет.

Если не задекларировал более 4 млн 540 тыс. грн - штраф от 68 тыс. грн до 85 тыс. грн или ограничение или лишение свободы на срок до 2 лет и лишение права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью до 3 лет.