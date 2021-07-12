В "Слуге народа" рассказали о сотрудничестве с группой "Довира"

В партии "Слуга народа" считают "Довиру" более покладистым партнером, чем "За майбутне". Большинство из них голосуют с монобольшинством по умолчанию.
Об этом сообщил источник РБК-Украина в СН, говорится в материале "Друзья по интересам. Как "За майбутнє'" и "Довира" строят отношения с властью".
Cобеседник издания рассказал, что если у них есть какие-то замечания либо же рассматривается какое-то резонансное решение, с ними это отдельно обсуждается.
"Взамен они выставляют определенные условия - кадровые, например. И вдобавок системные требования по аграрной отрасли", - говорит информированный источник в "Слуге народа".
Собеседники издания называют двух крупных бизнесменов, чей интерес проглядывается в деятельности "Довиры". Это владелец МХП Юрий Косюк, работающий в аграрной сфере, и владелец "Кернела" Андрей Веревский.
Один из источников в команде Зеленского описал коммуникацию между "Довирой" и властью так: саму группу модерирует Кулинич, но глобальные "пакетные" договоренности заключаются или же обновляются на уровне высшего руководства Банковой и Веревского. Хотя другой собеседник в ОП такую коммуникацию отрицает.