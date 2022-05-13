В "Слуге народа" рассказали, как работает тыл в Днепре

"Конечно, как в любом городе, к которому пришла война, в Днепре много боли, страданий и проблем. Но много и вдохновляющих историй, которые увидела воочию. Сейчас каждый, кто может хоть чем-то помочь, пытается сделать это на своем месте - поддержать военных, переселенцев, бизнес. Кто-то лечит, кто-то кормит и предоставляет жилье, другие стали волонтерами", - поделилась она.

Партийная ячейка СН в Днепре стала крупным гуманитарным хабом, рассказывает председатель политсилы. Сотрудники не выехали из города и не перешли на дистанционку, а работают непосредственно с людьми, совмещая партийную работу с волонтерством. В хабе люди могут получить еду, жилье и даже варианты работы.

Кроме этого, в Днепре волонтеры вместе с депутатами партии в Днепровском райсовете организовали специальные шелтеры, через которые в целом прошло уже 1700 переселенцев. Здесь, в частности, им помогают найти работу: 80% из тех, кто живет в приюте, уже работают.

Шуляк также посетила больницу Мечникова и рассказала о главном враче учреждения Сергее Рыженко, по совместительству он также депутат "Слуги народа".

"Он каждый день борется за жизнь тех, кому довелось столкнуться с войной и военным, и гражданским. Воочию увидела, сколько тяжелораненых в больницы, поэтому главный медицинский персонал практически живет здесь уже более 2 месяцев. Спокойно на такое смотреть невозможно, тут понимаешь, насколько ценны наши врачи", - добавила Шуляк.