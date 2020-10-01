В "Слуге народа" рассказали о попытке рейдерства агропредприятия в Черниговской области

Бывшее руководство государственного предприятия "Ивковцы" Черниговской области довело предприятие до банкротства и путем коррупционных схем нанесло ущерб государству на более, чем 50 млн грн.

Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа", заместитель председателя комитета по вопросам аграрной и земельной политики Павел Халимон во время пресс-конференции в "Интерфакс-Украина".

"В начале лета ко мне обратились предприниматели ГП "Ивковцы" с информацией относительно доведения этого предприятия до банкротства и причинении вреда государству на десятки миллионов гривен. Как член профильного комитета, я сделал соответствующее обращение в прокуратуру и Национальную полицию Украины. Правоохранители открыли соответствующее уголовное производство, выехали на хозяйство, сделали выемку документов и провели проверку. По результатам проверки были установлены факты служебного злоупотребления должностными лицами ГП, которые привели к значительному материальному ущербу государству", - сообщил нардеп.

Кроме того, по его словам, работники прокураторы обратились к аграрной академии наук, чтобы те также сделали свою проверку, поскольку предприятие находится на их балансе.

"Они установили, что незавершенный урожай продавался за бесценок, а услуги по скосу и внесению удобрений и защиты растений продавались по завышенным ценам. В результате государству был нанесен ущерб на более, чем 50 млн гривен. После полученной информации, у нас не осталось другого варианта, как обращаться в Прилуцкий районный горсуд, чтобы наложить арест на весь урожай озимых культур", - добавил Халимон.

Однако, как утверждает нардеп, история на этом не завершилась, поскольку на него вышел фактический владелец предприятия, экс-нардеп Олег Дмитренко и предложил взятку.

"Чтобы откупиться и продолжить свою незаконную деятельность, он предложил мне взятку в размере 40 млн грн. Насколько мне известно, и другие агропредприятия Дмитренко с 2016 года осуществляют незаконную деятельность, в частности в Сумской и Запорожской областях, и против них также открыты соответствующие уголовные производства", - заявил он.

По его словам, он сразу же обратился к правоохранителям с соответствующим заявлением о попытке подкупа. Впрочем, следователь Прилуцкого отдела полиции, вместо того, чтобы внести заявление в ЕРДР, присоединил ее уже к существующим материалам уголовного дела, что является грубым нарушением закона.

"Из-за этого мы обращались в суд и в судебном порядке обязали следователя внести эти сведения в реестр. Но, даже, несмотря на это, я не исключаю появление компрометирующих материалов на меня, поскольку такие бизнесмены, как Дмитренко не останутся в стороне от этого", - добавил нардеп.

Он также отмечает, что подобные случаи на территории Украины не редкость, и если преодолеть коррупционные схемы, связанные с государственными предприятиями в сфере сельского хозяйства, это даст возможность существенно пополнить государственный бюджет.

"Если только в Прилуцком районе за последний сезон на одном предприятии мы обнаружили схему на более, чем 50 млн грн, то за 4 года на четырех предприятиях (а у меня есть сведения именно о четырех предприятия Дмитренко) это уже будет 800 млн грн убытков", - отмечает нардеп.

Напомним, Совет бизнес-обмудсмена поддержала инициативу создания Антирейдерского межведомственного совета при президенте Украины.