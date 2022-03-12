В "Слуге народа" рассказали об образовании во время войны и после нее

"Учиться под "Градами" невозможно. Но и вынужденная пауза не может длиться вечно. Что же делать прямо сейчас? Прежде всего - спасать детей. В первую очередь тех, кто не способен будет быстро среагировать на внезапную опасность. Это дети-сироты, дети с инвалидностью и тяжелыми заболеваниями. Даже если такие дети находятся в относительно спокойной области - их стоит вывезти. Когда прилетит первая ракета, будет поздно", - говорит Гришина.

Также, по ее словам, в эвакуации нуждаются и иностранные студенты в горячих точках. Всего под угрозой оказались более 2 тысяч граждан 27 стран мира - от Турции до ЮАР, от Саудовской Аравии до Казахстана. Из-за российских обстрелов они застряли в Сумах, Чернигове, Мариуполе, Херсоне. Их эвакуацию через гуманитарные коридоры срывала, опять же, Россия.

"Сейчас мы хотим запустить схему, при которой студенты вузов из опасных регионов смогут дистанционно присоединиться к учебным программам по аналогичным специальностям в других вузах. Для этого прежде всего нужно наладить коммуникацию между ректорами таких вузов. Для студентов из Сум, Мариуполя, Херсона это будет реальный шанс продолжить обучение", - добавляет нардеп.

Онлайн-обучение планируется наладить и для школьников. Однако учебный процесс в этом году полноценным не будет. Поэтому рассматриваем возможность отменить государственную итоговую аттестацию (ГИА), внешнее независимое оценивание (ВНО), единый вступительный экзамен (ЕВИ) и единое профессиональное вступительное испытание (ЄФВВ) как конкурсный критерий доступа к образовательным услугам.

"Это действительно непростой шаг. Но очень необходим в условиях войны. Наша главная задача сейчас - снизить уровень любых стрессов для детей. А также оставить их в Украине, чтобы сохранить наш интеллектуальный потенциал", - говорит Гришина.

Нардеп также призвала украинцев помнить, что Украина имеет одного врага, но множество друзей. Университеты многих стран, особенно стран-соседей, уже предлагают свою поддержку для абитуриентов и студентов из Украины, в том числе речь идет о льготных образовательных программах.