В "Слуге народа" рассказали о новом судье КСУ и решенном конституционном кризисе

Оснований говорить о кризисе в деятельности Конституционного суда нет. В ближайшее время он вернется к нормальному режиму работы.

Об этом в интервью "Укринформу" заявил представитель президента в Конституционном суде, народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский.

"Как только будет заполнено вакансии, то Конституционный суд войдет в нормальное рабочее русло и будет нормально работать", - подчеркнул представитель президента в КСУ.

Он ожидает, что уже в скором времени Верховная рада заполнит вакантные судейские должности. Двое судей должен назначить парламент, еще одного изберут на съезде судей 23-25 февраля.

"По большому счету, говорить о каком-то таком кризисе в деятельности Конституционного суда оснований нет. Потому, что Конституционный суд работает, собираются заседания сенатов, за несколько недель будут приниматься решения, для заседаний Большой палаты не хватает кворума потому, что некоторые судьи, сторонники председателя Конституционного суда господина Тупицкого сознательно не ходят на заседания", - пояснил Вениславский.

Как известно, на пленарном заседании в четверг Верховная рада назначила на должность судьи Конституционного суда ученого-конституционалиста Виктора Кичун, которого выдвинула фракция "Слуга народа".

Кичун - доцент кафедры конституционного права в Национальном университете имени Ярослава Мудрого. Имеет опыт работы адвокатом, а также более 25 лет опыта работы в сфере права и является кандидатом юридических наук.

Во время представления в парламенте Виктор Кичун заявил, что сейчас КСУ является надинституцией, которой не хватает системы сдерживания и противовесов.

"Если вы меня выберете, то у вас будет еще минимум один сторонник сдерживания Конституционного суда. Я считаю, что мы создали чрезмерную судебную надинституцию, которая сегодня фактически доминирует в государстве", - сказал он.

Представитель президента в КСУ Федор Вениславский, комментируя вопрос судебной реформы, заявил, что последние 10 лет Украина постоянно находится в стадии реформирования судебной власти, которое так и не привело к ожидаемым результатам. Поэтому "Слуга народа" в 2019-м году сразу инициировала ряд законопроектов, направленных на совершенствование судопроизводства, подчеркнул депутат.

"Судебная реформа - одна из приоритетных задач, которую ставит и президент. К большому сожалению, и судебная реформа, которая состоялась в 2016-2017 годах, не привела к качественному обновлению судебной власти. Потому что, получив чрезмерно широкие гарантии независимости, чрезмерно высокие заработные платы и финансовое обеспечение, все-таки суды не обеспечили справедливого правосудия. И поэтому президент настаивает на том, что необходимо продолжать судебную реформу", - рассказал Вениславский.

Параллельно президентская политсила готовит закон о конституционной процедуре. В ближайшее время он будет доработан, рассказал депутат. Этот закон должен регламентировать некоторые процедурные моменты деятельности Конституционного суда. Ведь сейчас регламент КСУ, по которым работают судьи, не совсем конституционный, подчеркивает Вениславский.

По его словам, именно используя положения, закрепленные в регламенте Конституционного суда Украины, глава КСУ Александр Тупицкий "срежиссировал принятия злополучного решения 27 октября".

Речь идет о признании неконституционной статьи 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность для чиновников и судей за представление заведомо ложных сведений в декларации.