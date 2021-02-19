В "Слузі народу" розповіли про нового суддю КСУ та вирішену конституційну кризу

Підстав говорити про кризу в діяльності Конституційного суду немає. Найближчим часом він повернеться до нормального режиму роботи.

Про це в інтерв’ю "Укрінформу" заявив представник президента в Конституційному суді, народний депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський.

"Як тільки буде заповнено вакансії, то Конституційний суд увійде в нормальне робоче русло і буде нормально працювати", - наголосив представник президента в КСУ.

Він очікує, що вже незабаром Верховна рада заповнить вакантні суддівські посади. Двоє суддів має призначити парламент, ще одного оберуть на з’їзді суддів 23-25 лютого.

"За великим рахунком, говорити про якусь таку кризу в діяльності Конституційного суду підстав немає. Тому, що Конституційний суд працює, збираються засідання сенатів, за кілька тижнів ухвалюватимуться рішення, для засідань Великої палати не вистачає кворуму тому, що деякі судді, прихильники голови Конституційного суду пана Тупицького свідомо не ходять на засідання", - пояснив Веніславський.

Як відомо, на пленарному засіданні у четвер Верховна рада призначила на посаду судді Конституційного суду вченого-конституціоналіста Віктора Кичуна, якого висунула фракція "Слуга народу".

Кичун - доцент кафедри конституційного права у Національному університеті імені Ярослава Мудрого. Має досвід роботи адвокатом, а також понад 25 років досвіду роботи у сфері права та є кандидатом юридичних наук.

Під час представлення в парламенті Віктор Кичун заявив, що нині КСУ є надінституцією, якій бракує системи стримування й противаг.

"Якщо ви мене оберете, то у вас буде ще мінімум один прихильник стримування Конституційного суду. Я вважаю, що ми створили надмірну судову надінституцію, яка сьогодні фактично домінує у державі", - сказав він.

Представник президента в КСУ Федір Веніславський, коментуючи питання судової реформи, заявив, що останні 10 років Україна постійно перебуває в стадії реформування судової влади, яке так і не призвело до очікуваних результатів. Тому "Слуга народу" у 2019-му році одразу ініціювала низку законопроектів, спрямованих на удосконалення судочинства, підкреслив депутат.

"Судова реформа - одне з пріоритетних завдань, яке ставить і президент. На превеликий жаль, та судова реформа, яка відбулася у 2016-2017 роках, не призвела до якісного оновлення судової влади. Тому що, отримавши надмірно широкі гарантії незалежності, надмірно високі заробітні плати й фінансове забезпечення, все-таки суди не забезпечили справедливого правосуддя. І тому президент наполягає на тому, що необхідно продовжувати судову реформу", - розповів Веніславський.

Паралельно президентська політсила готує закон про конституційну процедуру. Найближчим часом його буде доопрацьовано, розповів депутат. Цей закон має врегламентувати деякі процедурні моменти діяльності Конституційного суду. Адже зараз регламент КСУ, за яким працюють судді, не є зовсім конституційним, наголошує Веніславський.

За його словами, саме використовуючи положення, закріплені в регламенті Конституційного суду України, голова КСУ Олександр Тупицький "зрежисував ухвалення сумнозвісного рішення 27 жовтня".

Йдеться про визнання неконституційною статті 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає відповідальність для чиновників і суддів за подання свідомо неправдивих відомостей у декларації.