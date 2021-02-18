В "Слуге народа" рассказали, как можно снизить коммуналку

"Тарифы и так сегодня высокие для домохозяйства со средним доходом. Мы, как страна, должны двигаться в направлении снижения доли оплаты жилищно-коммунальных услуг в семейном бюджете, чтобы у людей оставалось больше денег на накопления, на медицину, на образование", - считает депутат.

По его мнению, нужно снижать себестоимость полученных энергоресурсов со стороны государственных компаний и уделить внимание транспортировке энергоносителей.

В свою очередь, заместитель главы Офиса президента Юлия Свириденко заявила, что большинство участников рынка газа пошли навстречу властям и потребителям в этом сезоне.

"Понимая тяжелую ситуацию с COVID-19 и снижением деловой активности, они пошли на то, чтобы установить цену 6,99 грн за кубометр газа в январе, феврале и марте. Конечно, что мы приняли для себя эту паузу для того, чтобы системно подойти к вопросу", - добавила Свириденко.

В то же время треть домохозяйств страны получают помощь на оплату коммунальных услуг.

По словам министра социальной политики Марины Лазебной, 1,8 млн украинцев имеют льготы от 25 до 100% оплаты коммунальных услуг, в январе средний размер льготы составлял 1100 грн. Еще 3 млн домохозяйств получают субсидию.

"73% субсидиантов не платят больше, чем 10% своих доходов. Средний размер субсидий в январе составлял 2200 грн. Если мы возьмем льготников и субсидиантов, то это почти 5 млн человек, то есть треть домохозяйств Украины поддерживается государством в условиях роста тарифов", - заявила Лазебная.

Также на снижение тарифов существенно повлияют меры по обеспечению энергоэффективности.

По словам председателя подкомитета ВРУ по вопросам энергосбережения и энергоэффективности, нардепа от "Слуги народа" Сергея Нагорняка, парламент готовится принять соответствующий законопроект № 4597.

"Он будет способствовать энергонезависимости Украины. Это в первую очередь увеличение газодобычи, который обеспечит 100% потребности населения, 100% потребностей коммунальных предприятий, коммерческого сектора. Возвращение в государственную собственность облгазов через национализацию этих предприятий. Стала работа Национальной энергетической компании "Энергоатом" и работа всех 15 энергоблоков и достройка 3 и 4 энергоблока Хмельницкой атомной электростанции", - сообщил Нагорняк.

Еще одним шагом к энергонезависимости Украины станет ограничение импорта энергоносителей из России. Об этом рассказал председатель комитета ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус, отметив, что парламент уже работает над таким законом.

"Думаю, что весной мы начнем ограничивать импорт электроэнергии, в частности из Российской Федерации. Я буду инициировать решение, которое будет касаться и электроэнергии, и антрацитового угля. Это может быть механизм специальных пошлин, и будет касаться нефтепродуктов, дизельного топлива, сжиженного газа, коксующегося угля", - сказал Герус.

По словам нардепа, это поможет минимизировать риски поставок энергоресурсов из РФ.