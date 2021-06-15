В "Слуге народа" рассказали, как и для чего легализовать свои доходы

Так, с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022 года украинцы могут задекларировать свои активы и уплатить с них сбор в бюджет.

"Каждый украинец сможет задекларировать свои заработанные доходы, с которых не был уплачен налог в течение всего периода независимости Украины, и начать свою финансовую жизнь с чистого листа. Пользоваться своими активами свободно и законно, избежав ответственности. Мы позволяем вывести состояние из тени, легализовав их происхождение, добровольно и только один раз", - сказал политик.

В то же время председатель комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отметил, что никого не будут заставлять подавать такую отчетность: нулевая декларация - дело исключительно добровольное.

"Налоговая амнистия или нулевая декларация - это возможность для граждан, которые являются резидентами Украины или были ими на момент получения активов, "выйти в белую". Это будет происходить путем внесения средств на спецсчет, открывающийся в любом банке. Надо будет заявить о наличии определенной суммы средств, подать декларацию, может быть обезличеную, и уплатить процент за то, чтобы вывести эти деньги из тени. Таким образом они получают возможность использования денег без ограничений", - отметил он.

Также он отметил, что налоговая амнистия - это возможность детенизировать экономику.

Декларировать доходы смогут физические лица. Речь идет о деньгах в национальной и иностранной валютах, недвижимое имущество (дома, сооружения, земельные участки), движимое имущество (деньги, имущественные права и обязанности, транспорт), ценные бумаги, доли (паи), другие корпоративные права, имущественные права на объекты интеллектуальной собственности, права на получение дивидендов, процентов или иной имущественной выгоды, другие активы физического лица.

В то же время не надо декларировать то, что купил за средства, с которых ранее были уплачены налоги, а также если у вас одна квартира до 120 кв. м, дом до 240 кв. м, нежилая некоммерческая недвижимость до 60 кв. м, земельный участок в пределах нормативов бесплатной приватизации, активы до 400 000 грн.

Что касается стоимости декларирования, то авторы законопроекта отмечают, что ставка налога за активы в Украинес - 5%, а за активы за рубежом - первые пол года 7%, вторые пол года 9%.

В "Слуге народа" отмечают, что важно провести амнистию именно в этом году, ведь антиВЕВЅ и автоматический обмен налоговой информацией вступают в силу в 2022 году. То есть 2021-й - фактически последняя возможность, чтобы беспрепятственно выйти "в белую".