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В "Слуге народа" рассказали, с кем готовы сотрудничать в Киевраде

Автор: Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна

Во фракции "Слуга народу" рассказали, с кем готовы сотрудничать в Киевраде. Сложнее всего им представить партнерство с "ОПЗЖ".

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Об этом сказала в комментарии РБК-Украина лидер списка СН в Киевсовет Евгения Кулеба, говорится в материале "Друзья по интересам: кто будет руководить Киевом после выборов".

По словам Кулебы, ее команда будет обязательно претендовать на пост секретаря и руководителей комиссий.

"Фракция партии "Слуга народа" в Киевсовете будет сотрудничать со всеми прогрессивными депутатами, которые будут поддерживать наши проекты решений в интересах киевлян и развития Киева как современной европейской столицы", - отметила он.

Напомним, по данным экзит-пола по заказу телеканала "Украина 24" и программы "Свобода слова Савика Шустера" действующий глава города Виталий Кличко получил на выборах 25 октября 45,9% голосов.

Эксперты в комментарии РБК-Украина заявили, что главный победитель на этих выборах - местные партии и партии мэров. Децентрализация укрепила позиции местной власти.

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