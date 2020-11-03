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В "Слуге народа" рассказали, с кем готовы сотрудничать в Киевраде

Киев, Вторник 03 ноября 2020 09:15
В "Слуге народа" рассказали, с кем готовы сотрудничать в Киевраде
Фото: кандидаты в депутаты Киеврады от партии "Слуга народа" (РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна

Во фракции "Слуга народу" рассказали, с кем готовы сотрудничать в Киевраде. Сложнее всего им представить партнерство с "ОПЗЖ".

Об этом сказала в комментарии РБК-Украина лидер списка СН в Киевсовет Евгения Кулеба, говорится в материале "Друзья по интересам: кто будет руководить Киевом после выборов".

По словам Кулебы, ее команда будет обязательно претендовать на пост секретаря и руководителей комиссий.

"Фракция партии "Слуга народа" в Киевсовете будет сотрудничать со всеми прогрессивными депутатами, которые будут поддерживать наши проекты решений в интересах киевлян и развития Киева как современной европейской столицы", - отметила он.

Напомним, по данным экзит-пола по заказу телеканала "Украина 24" и программы "Свобода слова Савика Шустера" действующий глава города Виталий Кличко получил на выборах 25 октября 45,9% голосов.

Эксперты в комментарии РБК-Украина заявили, что главный победитель на этих выборах - местные партии и партии мэров. Децентрализация укрепила позиции местной власти.

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