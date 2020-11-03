У "Слуги народу" розповіли, з ким готові співпрацювати в Київраді

Фото: кандидати в депутати Київради від партії "Слуга народу" (РБК-Україна)

У фракції "Слуга народу" розповіли, з ким готові співпрацювати в Київраді. Найскладніше їм уявити партнерство з "ОПЗЖ".

Про це сказала в коментарі РБК-Україна лідер списку СН у Київраду Євгена Кулеба, йдеться в матеріалі "Друзі за інтересами: хто керуватиме Києвом після виборів".

За словами Кулеби, її команда буде обов'язково претендувати на пост секретаря та керівників комісій.

"Фракція партії "Слуга народу" в Київраді буде співпрацювати з усіма прогресивними депутатами, які будуть підтримувати наші проекти рішень в інтересах киян і розвитку Києва як сучасної європейської столиці", - зазначила вона.

Нагадаємо, за даними екзит-полу на замовлення телеканалу "Україна 24" і програми "Свобода слова Савіка Шустера" чинний очільник міста Віталій Кличко отримав на виборах 25 жовтня 45,9% голосів.

Експерти в коментарі РБК-Україна заявили, що головний переможець на цих виборах - місцеві партії і партії мерів. Децентралізація зміцнила позиції місцевої влади.