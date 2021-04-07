В "Слуге народа" рассказали, как государство будет бороться с контрабандой

"Когда речь идет о национальной безопасности, должны действовать так, как это нужно, чтобы те, кто работал против нашего государства, не успели скрыть все то, что использовали в деятельности против государства. Все мы понимаем, что контрабанда - это очень давняя проблема нашего государства. У нас и оккупированная территория и очень много фигур местного уровня, которые пользуются своим влиянием, чтобы сохранять контрабандные потоки. Сломаем одну их схему, они придумывают новую. Поэтому нужно действовать против топ-фигур - именно теми инструментами, которые имеет в своем распоряжении СНБО", - пояснил он.

По мнению главы комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, сегодня теневая экономика Украины своим масштабам представляет угрозу не только государственному бюджету, но и национальной безопасности страны в целом.

"Основой теневой экономики является контрабанда. В СНБО было достаточно оснований для включения в санкционный списк лиц и компаний. Я убежден, что контрабанда как уклонение от налогообложения в стране, которая воюет, является преступлением, не менее общественно опасным, чем помощь врагу. Она обескровливает бюджет, экономику и делает нацию слабее в целом", - подчеркнул он.

По его словам, теперь важно, чтобы таможня совместно с правоохранительными органами и в рамках УПК прекратила системную контрабанду и одновременно были привлечены к ответственности те, кто ее совершал, а у контрабандной гидры не появились новые главы.

"Мы говорим о санкциях против физических лиц, которые задействованы в незаконном перемещении и реализации товаров на территорию Украины, а также об отстранении в результате таких действий таможенных работников, которые очевидно задействованы в содействии перемещению таких товаров. Это позитивный месседж для украинского бизнеса, граждан и международных партнеров. Такие действия свидетельствуют о реальных шагах власти в борьбе с коррупцией на таможне. И очевидно, что таких фамилий и компаний, которые задействованы в контрабандной деятельности гораздо больше", - сказал народный депутат "Слуги народа" Александр Ковальчук.

Однако, по его мнению, после решения СНБО должна последовать активная работа правоохранительных органов и привлечение виновных к ответственности.

"Правоохранители, судебная ветвь власти должны доводить начатое дело до конца. Кстати, мы рассматриваем вариант предоставления функций следственного органа для таможенной службы, чтобы они могли в процессе досудебного расследования расследовать факты коррупционных действий таможенников и незаконного перемещения товаров. Сейчас такой функции нет. Таможня сама более эффективно сможет бороться с контрабандой", - сказал он.

Также, сообщил Александр Ковальчук, депутаты уже подали законопроект №4556 о криминализации незаконного перемещения подакзизных товаров. Его принятие обеспечит уменьшение количества нарушений правил перемещения подакцизных товаров через таможенную границу Украины, будет способствовать пресечению схем незаконного перемещения подакцизных товаров, что окажет положительное влияние на развитие национальной экономики.

Кроме того, в "Слуге народа" убеждены, что стоит криминализировать недостоверное таможенное декларирование. Главное - прописать это в законе так, чтобы было эффективно.