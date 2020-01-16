В "Слуге народа" просят СБУ провести расследование из-за прослушки Гончарука

Фото: Елена Шуляк (facebook.com/yevheniya.khudzik)

По словам Елены Шуляк, запись могла быть получена в рамках уголовного расследования

Группа депутатов от "Слуги народа" обратилась в Службу безопасности Украины (СБУ) из-за "пленок Гончарука". Об этом сообщила представитель Кабинета министров в парламенте Елена Шуляк, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, нардепы просят СБУ провести расследование.

"Обратились в СБУ, чтобы они провели всестороннее расследование. Определили источники происхождения этой информации, целостность, нет ли монтажа. И самое главное - законность получения такой информации", - добавила она.

По словам Шуляк, упомянутая запись могла быть получена в рамках уголовного расследования, но о нем депутатам ничего не известно.

Также она уточнила, что информацию могли получить незаконно, установив "прослушку" в кабинетах топ-чиновников.

Напомним, 16 января в сети обнародовали запись разговора, вероятно, премьер-министра Украины Алексея Гончарука с министром финансов Оксаны Маркаровой и заместителем главы Национального банка Украины Екатерины Рожковой. В обнародованной записи Гончарук, Маркарова и Смолий якобы производили объяснение для президента о причинах укрепления курса гривни.

Позже Алексей Гончарук отреагировал на опубликованные аудиозаписи. По его словам, с начала работы против новой власти "работают много людей".