В "Слуге народа" просят объяснить поездку Яценюка с членами правительства

Яценюк 21 мая ездил в Черновицкую область вместе с членами правительства
Народные депутаты от партии "Слуга Народа" направили депутатское обращение к премьер-министру Дениса Шмыгалю по поводу совместного визита действующих министров правительства и экс-премьер-министра Арсения Яценюка в Черновицкую область. Он также принимал участие в пресс-брифинге.
Об этом говорится на Facebook-странице партии.
Как отмечается, 21 мая вместе с министром внутренних дел Арсеном Аваковым, министром здравоохранения Максимом Степановым и министром Кабинета министров Олегом Немчиновым Яценюк посещал Черновицкую область и, в частности, принимал участие в пресбрифінгу. Поэтому депутаты просят Шмыгаля предоставить информацию относительно следующих вопросов:
Напомним, ранее в Минздраве сообщили, что город Киев, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ровненская, Хмельницкая, Черновицкая области не готовы ко второму этапу ослабления карантина.
Отметим, в Черновицкой области больше всего инфицированных коронавирусом. Именно в этой области выявили первого больного COVID-19.
Автор: Максим Зайченко