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В "Слуге народа" просят объяснить поездку Яценюка с членами правительства

Новости » Политика     23.05.2020 - 13:22
В "Слуге народа" просят объяснить поездку Яценюка с членами правительства
Фото: Арсений Яценюк (yatsenyuk.org.ua)

Яценюк 21 мая ездил в Черновицкую область вместе с членами правительства

Народные депутаты от партии "Слуга Народа" направили депутатское обращение к премьер-министру Дениса Шмыгалю по поводу совместного визита действующих министров правительства и экс-премьер-министра Арсения Яценюка в Черновицкую область. Он также принимал участие в пресс-брифинге.

Об этом говорится на Facebook-странице партии.

Как отмечается, 21 мая вместе с министром внутренних дел Арсеном Аваковым, министром здравоохранения Максимом Степановым и министром Кабинета министров Олегом Немчиновым Яценюк посещал Черновицкую область и, в частности, принимал участие в пресбрифінгу. Поэтому депутаты просят Шмыгаля предоставить информацию относительно следующих вопросов:

  • На каком правовом основании Яценюк пользовался служебным авиатранспортом МВД или любого другого министерства или ведомства Украины;
  • Занимает ли Яценюк любую официальную должность в МВД или в другом министерстве или ведомстве, что дает ему право выступать на официальном пресс-брифинге членов правительства;
  • Какое должностное лицо разрешило допустить Яценюка к пользованию служебным авиатранспортом;
  • Осуществлялась ли любая оплата за пользование служебным авиатранспортом для Яценюка.

Напомним, ранее в Минздраве сообщили, что город Киев, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ровненская, Хмельницкая, Черновицкая области не готовы ко второму этапу ослабления карантина.

Отметим, в Черновицкой области больше всего инфицированных коронавирусом. Именно в этой области выявили первого больного COVID-19.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины Арсений ЯценюкполитикиСлуга народа
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