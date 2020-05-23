У "Слузі народу" просять пояснити поїздку Яценюка з членами уряду

Фото: Арсеній Яценюк (yatsenyuk.org.ua)

Яценюк 21 травня їздив у Чернівецьку область разом з членами уряду

Народні депутати від партії "Слуга Народу" направили депутатське звернення до прем'єр-міністра Дениса Шмигалю з приводу спільного візиту діючих міністрів уряду та екс-прем'єр-міністра Арсенія Яценюка в Чернівецьку область. Він також брав участь у прес-брифінгу.

Про це йдеться на Facebook-сторінці партії.

Як зазначається, 21 травня разом з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, міністром охорони здоров'я Максимом Степановим та міністром Кабінету міністрів Олегом Немчіновим Яценюк відвідав Чернівецьку область і, зокрема, брав участь у прес-брифінгу. Тому депутати просять Шмигаля надати інформацію щодо наступних питань:

На якій правовій підставі Яценюк користувався службовим авіатранспортом МВС або будь-якого іншого міністерства або відомства України;

Чи займає Яценюк будь-яку офіційну посаду в МВС або в іншому міністерстві або відомстві, що дає йому право виступати на офіційному прес-брифінгу членів уряду;

Яка посадова особа дозволила допустити Яценюка до користування службовим авіатранспортом;

Чи здійснювалася будь-яка оплата за користування службовим авіатранспортом для Яценюка.

Нагадаємо, раніше в МОЗ повідомили, що місто Київ, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Закарпатська, Київська, Луганська, Миколаївська, Полтавська, Рівненська, Хмельницька, Чернівецька області не готові до другого етапу ослаблення карантину.

Зазначимо, у Чернівецькій області найбільше інфікованих коронавірусом. Саме у цій області виявили першого хворого COVID-19.

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Автор: Максим Зайченко