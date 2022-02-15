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В "Слуге народа" прогнозируют рост цен на газ из-за повышения ренты и падения добычи

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Киев, Вторник 15 февраля 2022 13:29
В "Слуге народа" прогнозируют рост цен на газ из-за повышения ренты и падения добычи Фото: "Нафтогаз" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Увеличение ренты на добычу газа может привести к сокращению внутренней добычи газа, что в свою очередь приведет к росту цен на ресурс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление депутата от партии "Слуга народа" Андрея Жупанина.

"Сейчас газ является дефицитом. И из-за того, что это дефицит, а спрос на него сохраняется, цена высокая. Если мы говорим о том, что инвесторы перестанут вкладывать деньги в разработку месторождений и в добычу больше газа, это может привести к тому, что объема газа на рынке станет еще меньше. Если его станет еще меньше, соответственно, его цена еще больше вырастет", - сказал он.

Также он добавил, что увеличение ренты на добычу газа поставит под угрозу деятельность государственной "Укргаздобычи", которая является крупнейшей газодобывающей компанией в Украине.

Жупанин отметил, что цена реализации газа "Укргаздобычей" составляет 180-200 долларов/тыс. куб. м и в случае увеличения ренты она должна будет платить 400-500 долларов ренты за тысячу кубометров газа.

"Выходит, что "Укргаздобыча" будет наращивать задолженность по ренте. Это ставит вообще финансовую стабильность компании, равно как и вообще структуры НАК "Нафтогаза", в которую она входит, под вопрос. Они не смогут получать, привлекать какие-либо средства, потому что у них будет огромная задолженность перед государственным бюджетом", - подчеркнул он.

Напомним, 9 февраля в Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается увеличить ренту на добычу газа до рекордных за всю историю страны 69%.

По словам экспертов, уровень налогов в Украине может стать самым высоким среди всех стран Европы.

В Ассоциации газодобытчиков предупредили о риске остановки добычи газа из-за резкого повышения налогов и угрозе возврата к газовой зависимости от России.

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