В "Слуге народа" прогнозируют рост цен на газ из-за повышения ренты и падения добычи

Увеличение ренты на добычу газа может привести к сокращению внутренней добычи газа, что в свою очередь приведет к росту цен на ресурс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление депутата от партии "Слуга народа" Андрея Жупанина.

"Сейчас газ является дефицитом. И из-за того, что это дефицит, а спрос на него сохраняется, цена высокая. Если мы говорим о том, что инвесторы перестанут вкладывать деньги в разработку месторождений и в добычу больше газа, это может привести к тому, что объема газа на рынке станет еще меньше. Если его станет еще меньше, соответственно, его цена еще больше вырастет", - сказал он.

Также он добавил, что увеличение ренты на добычу газа поставит под угрозу деятельность государственной "Укргаздобычи", которая является крупнейшей газодобывающей компанией в Украине.

Жупанин отметил, что цена реализации газа "Укргаздобычей" составляет 180-200 долларов/тыс. куб. м и в случае увеличения ренты она должна будет платить 400-500 долларов ренты за тысячу кубометров газа.

"Выходит, что "Укргаздобыча" будет наращивать задолженность по ренте. Это ставит вообще финансовую стабильность компании, равно как и вообще структуры НАК "Нафтогаза", в которую она входит, под вопрос. Они не смогут получать, привлекать какие-либо средства, потому что у них будет огромная задолженность перед государственным бюджетом", - подчеркнул он.