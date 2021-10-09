В "Слуге народа" предложили провести повторное голосование за законопроект об олигархах

"Те ошибки, которые были допущены при принятии, при голосовании за этот законопроект, они фактически сейчас заставляют, скажем так, переголосовывать этот закон в Верховной раде. Других вариантов нет", - заявила нардеп.

Она пояснила, что проект закона нужно возвращать в зал и переголосовать в полном объеме, а или его должен ветировать президент Украины и со своими поправками опять-таки вернуть на повторное голосование в Верховную раду.

"Других юридически правильных путей нет, выхода из этой ситуации. Если же будет принято решение исходить из политической целесообразности, а не из буквы закона, тогда этот закон действительно может быть подписан в той версии, который нравится кому-то, кто будет подписывать. Но, во-первых, это ну очень опасный прецедент, потому что фактически это означает, что парламент уже не имеет той роли и функции, которую он выполнял до этого все время независимости нашего государства", - отметила Буймистер.

Напомним, 23 сентября Верховная рада приняла законопроект об олигархах, не дожидаясь выводов Венецианской комиссии.

Сама процедура голосования вызвала критику западных экспертов. Оппозиционные фракции заявили о грубом нарушении Конституции, а фракция "Европейская солидарность" обратилась в правоохранительные органы.