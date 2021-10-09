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В "Слуге народа" предложили провести повторное голосование за законопроект об олигархах

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Киев, Суббота 09 октября 2021 16:26
В "Слуге народа" предложили провести повторное голосование за законопроект об олигархах Фото: Верховная рада (Виталий Носач / РБК Украина)
Автор: Илона Свиридова

Ошибки и коллизии, которые были допущены во время голосования за законопроект об олигархах, требуют повторного голосования.

Об этом заявила нардеп "Слуга народа" Людмила Буймистер в эфире "Украина24".

"Те ошибки, которые были допущены при принятии, при голосовании за этот законопроект, они фактически сейчас заставляют, скажем так, переголосовывать этот закон в Верховной раде. Других вариантов нет", - заявила нардеп.

Она пояснила, что проект закона нужно возвращать в зал и переголосовать в полном объеме, а или его должен ветировать президент Украины и со своими поправками опять-таки вернуть на повторное голосование в Верховную раду.

"Других юридически правильных путей нет, выхода из этой ситуации. Если же будет принято решение исходить из политической целесообразности, а не из буквы закона, тогда этот закон действительно может быть подписан в той версии, который нравится кому-то, кто будет подписывать. Но, во-первых, это ну очень опасный прецедент, потому что фактически это означает, что парламент уже не имеет той роли и функции, которую он выполнял до этого все время независимости нашего государства", - отметила Буймистер.

Напомним, 23 сентября Верховная рада приняла законопроект об олигархах, не дожидаясь выводов Венецианской комиссии.

Сама процедура голосования вызвала критику западных экспертов. Оппозиционные фракции заявили о грубом нарушении Конституции, а фракция "Европейская солидарность" обратилась в правоохранительные органы.

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Слуга народа Закон об олигархах
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